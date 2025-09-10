Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fiestas populares

El barrio de Los Pinos, en Villanueva, disfruta de sus fiestas diez años después

Este entorno villanovense ha celebrado sus fiestas populares a lo largo de los últimos días con una buena acogida por los vecinos

Celebración de las fiestas de Los Pinos, en Villanueva de la Serena.

Celebración de las fiestas de Los Pinos, en Villanueva de la Serena. / LCB

Samuel Sánchez

Villanueva de la Serena

El barrio de Los Pinos de Villanueva de la Serena ha vuelto a vestirse de fiesta tras diez años de ausencia, con una programación que se desarrolló del 6 al 8 de septiembre y que reunió a numerosos vecinos en un ambiente de convivencia y celebración.

Las actividades comenzaron el sábado con un pasacalles de coches clásicos y la música de la charanga Los del barrio, mientras que el domingo destacó el componente deportivo con un torneo de fútbol impulsado por el jugador del Ángel Pajuelo y un 3x3 de baloncesto, además de talleres infantiles, etc. 

El lunes, último día de fiestas, la cita giró en torno a la gastronomía, con un concurso de tortilla y gazpacho, y concluyó con las actuaciones de folclore.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents