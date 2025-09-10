Fiestas populares
El barrio de Los Pinos, en Villanueva, disfruta de sus fiestas diez años después
Este entorno villanovense ha celebrado sus fiestas populares a lo largo de los últimos días con una buena acogida por los vecinos
Samuel Sánchez
El barrio de Los Pinos de Villanueva de la Serena ha vuelto a vestirse de fiesta tras diez años de ausencia, con una programación que se desarrolló del 6 al 8 de septiembre y que reunió a numerosos vecinos en un ambiente de convivencia y celebración.
Las actividades comenzaron el sábado con un pasacalles de coches clásicos y la música de la charanga Los del barrio, mientras que el domingo destacó el componente deportivo con un torneo de fútbol impulsado por el jugador del Ángel Pajuelo y un 3x3 de baloncesto, además de talleres infantiles, etc.
El lunes, último día de fiestas, la cita giró en torno a la gastronomía, con un concurso de tortilla y gazpacho, y concluyó con las actuaciones de folclore.
