Educación
Inaugurado en Don Benito la nueva escuela infantil Doctor Juan Casado
Duplica el número de plazas disponibles respecto a la guardería de ‘Mi Casita’ y esperan poder aumentarlo en los próximos cursos
Samuel Sánchez
Don Benito ha inaugurado la nueva Escuela Municipal Infantil Doctor Juan Casado, un centro que sustituye a la antigua guardería ‘Mi Casita’ y que permitirá ampliar las plazas disponibles de 39 a 60, un 54% más que el curso anterior, con la previsión de seguir creciendo en 2026-2027.
La nueva escuela responde así a la creciente demanda de las familias y refuerza el compromiso del ayuntamiento con la educación pública y la conciliación, según trasladan desde el propio consistorio calabazón. .
El acto de inauguración contó con la presencia del pediatra dombenitense Juan Casado, referente nacional en cuidados intensivos infantiles, la alcaldesa de la localidad, Elisabeth Medina; así como la secretaria general de Educación y Formación Profesional de la Junta de Extremadura, María del Pilar Pérez. Visiblemente emocionado, Casado agradeció el reconocimiento y defendió el valor de la enseñanza pública, en la que se formó desde la escuela hasta la universidad. “Lo importante no es la inteligencia, sino el esfuerzo y la disciplina”, afirmó al respecto.
La alcaldesa, Elisabeth Medina, destacó que este centro supone “un paso firme hacia el futuro de Don Benito” y que permitirá a más familias conciliar su vida laboral y personal: “La educación temprana es la base sobre la que se construye el futuro”, aseveró.
