Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Educación

Reparten 350 agendas contra las adicciones a estudiantes de Villanueva

Destinadas a alumnos de la ESO e incluyen mensajes que fomentan una vida saludable

Agendas de la campaña.

Agendas de la campaña. / LCB

Samuel Sánchez

Villanueva de la Serena

El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena ha repartido 350 agendas escolares entre los alumnos de tercero de ESO con mensajes de prevención frente a las conductas adictivas.

La iniciativa, que alcanza su quinta edición, forma parte del programa de prevención de conductas adictivas que se desarrolla en los institutos de secundaria de la localidad. Según han señalado desde el consistorio en una nota de prensa, el objetivo es concienciar a los adolescentes a través de frases, imágenes y campañas que fomentan la reflexión y un estilo de vida saludable.

Las agendas incluyen además información práctica sobre recursos a los que pueden acudir los jóvenes en caso de problemas relacionados no solo con las adicciones, sino también con la salud mental o situaciones de violencia. 

Con este reparto, el consistorio pretende reforzar su apuesta por la concienciación y la participación activa de los más jóvenes tanto frente a las adicciones con sustancias como sin ellas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents