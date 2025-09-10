Reparten 350 agendas contra las adicciones a estudiantes de Villanueva

El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena ha repartido 350 agendas escolares entre los alumnos de tercero de ESO con mensajes de prevención frente a las conductas adictivas.

La iniciativa, que alcanza su quinta edición, forma parte del programa de prevención de conductas adictivas que se desarrolla en los institutos de secundaria de la localidad. Según han señalado desde el consistorio en una nota de prensa, el objetivo es concienciar a los adolescentes a través de frases, imágenes y campañas que fomentan la reflexión y un estilo de vida saludable.

Las agendas incluyen además información práctica sobre recursos a los que pueden acudir los jóvenes en caso de problemas relacionados no solo con las adicciones, sino también con la salud mental o situaciones de violencia.

Con este reparto, el consistorio pretende reforzar su apuesta por la concienciación y la participación activa de los más jóvenes tanto frente a las adicciones con sustancias como sin ellas.