Instalaciones
Don Benito cederá una parcela municipal a la labor de Proines
Se aprobará en la próxima sesión plenaria y el objetivo es que se garantice la continuidad del programa ocupacional del colectivo
Samuel Sánchez
El Ayuntamiento de Don Benito llevará a la próxima sesión plenaria la cesión permanente de una parcela de titularidad municipal a la asociación Proines Salud Mental. Según han indicado desde el consistorio, el objetivo es garantizar la continuidad de su programa ocupacional, uno de los pilares de la recuperación de las personas con trastorno mental grave.
Tal y como han detallado desde el consistorio dombenitense, el terreno, de 750 metros cuadrados y situado en el polígono de San Isidro, fue cedido en precario en 2013. Ahora, con la cesión definitiva, la entidad podrá acceder a subvenciones y realizar mejoras en las instalaciones que desde hace más de una década acogen su actividad.
De manera paralela, el Ayuntamiento tramita la permuta de otra parcela anexa de 1.200 metros cuadrados, la cual permitirá a la misma asociación agrupar espacios y ampliar su programa laboral, según han señalado.
La alcaldesa, Elisabeth Medina, ha reiterado el respaldo municipal a esta iniciativa y ha destacado también la labor que realiza la entidad, mientras que el presidente de la asociación, Antonio Lozano , ha agradecido al respecto la disposición del Ayuntamiento de Don Benito y ha subrayado que el programa ocupacional “es un recurso esencial para recuperar la confianza y sentirse de nuevo parte de la sociedad”.
