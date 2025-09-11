La piscina municipal de Villanueva registró 42.200 usuarios en verano

La piscina municipal de Villanueva de la Serena ha vuelto a ser uno de los espacios más concurridos del verano. Un total de 42.237 usuarios han pasado por estas instalaciones desde su apertura el 20 de junio hasta el cierre de temporada, que ha supuesto 80 días de funcionamiento ininterrumpido.

La media diaria de asistencia ha sido de 528 personas, con varios picos de afluencia que superaron ampliamente esa cifra. En concreto, los días 22 de junio, 1, 6 y 16 de julio, así como el 7 de agosto, se registró la mayor concentración de bañistas, según ha dado a conocer el consistorio.

La concejala de Deportes, María Lozano, ha hecho balance positivo de estos datos, que confirman que la piscina sigue siendo un recurso muy valorado por la ciudadanía tanto para el ocio como para combatir las altas temperaturas estivales. De cara al inicio del otoño, Lozano ha anunciado que el 29 de septiembre se abrirá la piscina climatizada desde las ocho de la mañana y hasta las diez de la noche.