Política municipal
Fernández realiza cambios en varias concejalías
Santiago Jiménez, incorporado en julio, asume Medio Ambiente y Salud Pública
Samuel Sánchez
La alcaldesa de Villanueva de la Serena, Ana Belén Fernández, ha llevado a cabo una serie de cambios en las delegaciones municipales de su gobierno. En concreto, según han dado a conocer desde el propio consistorio, se trata de una reorganización parcial motivada por la entrada como concejal de Santiago Jiménez, que tomó posesión de su acta de concejal en el pleno del mes de julio en sustitución de Miguel Ángel Gallardo.
Los cambios afectan a tres áreas distintas. Por un lado, Servicios Sociales pasa a manos de Ana Mansanet, que hasta ahora era responsable de Educación. Esta última delegación la asume desde ahora Arturo García, que a su vez cede Medio Ambiente y Salud Pública al recién incorporado Santiago Jiménez.
En este sentido, la alcaldesa de Villanueva ha subrayado que se trata de los únicos ajustes realizados desde que se hizo cargo de la alcaldía y que “la mayoría de las concejalías se mantienen sin variaciones”, consolidando así la estabilidad.
