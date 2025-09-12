Servicios
Restaura abrirá una oficina en Villanueva antes de que finalice el 2025
Se trata de un servicio de la Diputación de Badajoz que ofrece apoyo técnico en urbanismo y protección del patrimonio
Samuel Sánchez
El Organismo Autónomo de Protección de la Legalidad Urbanística Restaura, impulsado por la Diputación de Badajoz, contará con una nueva oficina en Villanueva de la Serena antes de que finalice 2025. Según señalan desde la Diputación de Badajoz, el objetivo es acercar este servicio a los municipios de menos de 20.000 habitantes, ofreciendo asesoramiento técnico y apoyo en materia urbanística y de protección del patrimonio.
El anuncio se produjo tras la reunión mantenida entre el diputado de Restaura, Saturnino Alcázar, y el gerente del organismo, Miguel Ángel Campos, con la alcaldesa de Villanueva de la Serena, Ana Belén Fernández, para coordinar la apertura. La oficina se ubicará en las inmediaciones donde ya opera el Organismo Autónomo de Recaudación (OAR).
La de Villanueva se suma así a la red de sedes que Restaura ha ido desplegando en distintos puntos de la provincia como Badajoz, Mérida, Guareña, Cabeza del Buey, Monesterio y Puebla de la Calzada. Su labor se centra en garantizar el cumplimiento de la legalidad urbanística, velar por la sostenibilidad de las estructuras urbanas y proteger el patrimonio cultural de las localidades de la provincia. Con este servicio buscan asegurar que todos los municipios de la provincia pacense cuenten con un apoyo técnico cercano y continuo.
