La feria de Don Benito se salda con la visita de más de 50.000 personas

El Ayuntamiento de Don Benito ha hecho balance de las fiestas de septiembre de este año que se han venido celebrando del 5 al 9 de septiembre y lo ha hecho con un resultado «más que positivo» gracias a la gran afluencia de público y al buen desarrollo de los actos programados.

Según datos facilitados por el propio consistorio dombenitense, más de 50.000 personas son las que han disfrutado este año de las fiestas municipales. En este caso, el inspector jefe de la Policía Local de Don Benito, Emilio García, destacó que en los eventos oficiales participaron más de 24.000 personas. Entre dichos eventos destacan el concierto de Manuel Carrasco, que congregó a unas 12.000 personas en el recinto Arenas Las Cumbres; las más de 6.000 que asistieron al concierto de Medina Azahara; y la corrida de toros mixta, que llenó los tendidos con más de 5.000 localidades vendidas.

Público joven

El concejal de Festejos, Álvaro Ballesteros, puso en valor la “magnífica respuesta del público joven” en la cita con los disyóqueis, que se desarrolló en un ambiente festivo y sin incidentes reseñables. También destacó la programación de la caseta municipal, que ofreció tributos, conciertos y actividades para todas las edades, consolidándose como punto de encuentro intergeneracional.

La feria de este año incorporó medidas de inclusión, como más horas sin ruido para personas con sensibilidad auditiva, el Día del Niño y una programación equilibrada para todos los públicos. No obstante, desde el consistorio subrayan que la coincidencia con la feria de Mérida redujo la presencia de atracciones, aunque según el edil de Festejos “se ha suplido con una amplia programación y estamos en el buen camino”.

Seguridad y movilidad

En materia de seguridad y movilidad, el jefe de la Policía Local subrayó el “éxito organizativo” en los desplazamientos, con 30.000 trayectos más que el año anterior y gran uso del tren turístico y del autobús lanzadera habilitado para el concierto de Carrasco. Además, las intervenciones por intoxicaciones descendieron y solo se registraron un par de conatos de altercados.

Por otro lado, la concejala de Políticas Sociales, Violeta Casado, mostró su satisfacción con la programación social, que incluyó la caseta infantil, por la que pasaron más de un millar de niños; la comida de mayores; actividades en centros residenciales; y el Punto Violeta, que recibió a unas 700 personas y repartió 350 pulseras centinela durante los días que duró la feria.