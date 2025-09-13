Servicios municipales
Ofertan 2.300 plazas para las escuelas deportivas de invierno de Villanueva
Con una oferta de 35 escuelas divididas en cuatro bloques: cardiovasculares, mixtas, prevención y relax, así como acuáticas.
Samuel Sánchez
El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena ha puesto en marcha la nueva temporada de las escuelas municipales de deporte, con un total de 2.365 plazas disponibles, lo que supone un incremento de 144 con respecto a 2024.
La concejala de Deportes, María Lozano, ha detallado que las clases comenzarán el 29 de septiembre y se prolongarán hasta el 6 de junio, con una oferta de 35 escuelas divididas en cuatro bloques: cardiovasculares, mixtas, prevención y relax, así como acuáticas.
Entre las novedades destaca la ampliación de disciplinas como mantente en forma, gap, zumba, strong, yoga, pilates, natación de adultos, entrenamiento funcional, tenis o golf, además de la implantación de una nueva modalidad de crosstraining en agua.
Las inscripciones se abrirán de manera escalonada a partir del lunes 15 de septiembre a las nueve de la mañana, a través de la plataforma Sporttia, que ha sido actualizada para facilitar el proceso. El sistema permitirá acceder a la sección de actividades, seleccionar la modalidad deseada, introducir los datos y, si hay disponibilidad, realizar el pago directamente.
