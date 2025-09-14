‘38 bis’, un viaje de lo cotidiano al arte enVillanueva

La sala de exposiciones Rufino Mendoza, en Villanueva de la Serena, abrió el pasado martes sus puertas a la muestra ‘38 bis’, un recorrido por las últimas creaciones del artista zaragozano Jaime de Prado, que podrá visitarse hasta el próximo 30 de septiembre.

El título responde de forma literal al número de obras expuestas, sin más nexo en común que la mirada particular del autor. Una propuesta variada en la que se entremezclan naturalezas muertas, minimalismo, abstracciones y fotografía conceptual, siempre con un punto de partida en lo cotidiano: desde una caminata por la calle hasta una canción, una película o un buen libro. Lo curioso es que todas las fotografías han nacido en el garaje de su casa, convertido en estudio y taller, donde De Prado crea los escenarios, transforma objetos y da vida a personajes. No siempre logra materializar las ideas que imagina, reconoce, pero ese proceso de experimentación constante es parte esencial de su trabajo.

El autor, autodidacta

Autodidacta, con veinte años de trayectoria, el autor Jaime De Prado se ha especializado en el bodegón creativo y conceptual, construyendo las escenas sin recurrir a programas de edición. Además de más de una treintena de exposiciones colectivas e individuales, ha impartido talleres y publicado un libro en el que explica paso a paso cómo da forma a 48 de sus fotografías.