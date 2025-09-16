Buscan a una mujer de 38 años desaparecida en Villanueva de la Serena

El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), dependiente del Ministerio del Interior, ha activado una alerta para localizar a Ionica, una mujer de 38 años desaparecida el pasado 15 de septiembre en Villanueva de la Serena (Badajoz).

Si bien, por el momento no han trascendido las circunstancias de la desaparición. Según la descripción facilitada, mide 1,50 metros, tiene complexión normal, cabello negro y ojos negros. La desaparición ha sido denunciada ante la Policía Nacional.

El cartel con su fotografía ya se difunde en redes sociales para recabar pistas que ayuden a dar con su paradero. El CNDES ha solicitado a la ciudadanía que, en caso de disponer de información, se ponga en contacto con la Policía Nacional en el teléfono 091.