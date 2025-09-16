Suceso
Buscan a una mujer de 38 años desaparecida en Villanueva de la Serena
No se tiene noticias de ella desde el 15 de septiembre
EL PERIÓDICO
El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), dependiente del Ministerio del Interior, ha activado una alerta para localizar a Ionica, una mujer de 38 años desaparecida el pasado 15 de septiembre en Villanueva de la Serena (Badajoz).
Si bien, por el momento no han trascendido las circunstancias de la desaparición. Según la descripción facilitada, mide 1,50 metros, tiene complexión normal, cabello negro y ojos negros. La desaparición ha sido denunciada ante la Policía Nacional.
El cartel con su fotografía ya se difunde en redes sociales para recabar pistas que ayuden a dar con su paradero. El CNDES ha solicitado a la ciudadanía que, en caso de disponer de información, se ponga en contacto con la Policía Nacional en el teléfono 091.
- Estos son las tres tiendas que abrirán la semana que viene en El Faro
- María Dueñas elige Badajoz para reencontrarse con sus lectores tras el verano
- Padres afectados por la falta de transporte escolar en Badajoz: 'No puedo dejar sola en casa toda la mañana a una niña de 12 años
- Método Barre: el nuevo deporte de moda entre las mujeres de Badajoz
- Muere una mujer de 79 años al atragantarse con un pinchito en la feria de Guadiana (Badajoz)
- Aparatoso vuelco de un coche en una rotonda de Badajoz
- La cesión a la Junta de los 50 pisos de la Guardia Civil en Badajoz ya se está ultimando
- Las motos 'rugen' en Badajoz en memoria de Marcos