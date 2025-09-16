Prevén que el nuevo mercado de Villanueva abra en el primer semestre de 2026

La apertura del nuevo mercado de abastos de Villanueva podría ser una realidad durante el primer semestre del próximo año 2026. Así lo aseveró este lunes la primera edil de la localidad, Ana Belén Fernández, en una comparecencia ante los medios de comunicación para analizar los principales retos a los que se enfrentará el gobierno municipal durante el nuevo curso político.

Fernández señaló que el objetivo de esta infraestructura es convertirla en un motor económico para la ciudad y en un espacio que combine gastronomía y comercio tradicional. Actualmente, añadió, el proyecto se encuentra en fase de adjudicación de puestos y, según Fernández, «va a dinamizar el comercio local y a poner en valor a productores y hosteleros». Si bien, subrayó que los plazos administrativos son «tediosos» y que una vez adjudicados los puestos del mercado, los adjudicatarios tendrán un plazo de varios meses para adecuarlos y ponerlos a punto antes de su apertura definitiva, por lo que estima que ésta podría llevarse a cabo en los meses de mayo o junio.

Apoyo al comercio

Fernández recordó que las políticas sociales son «la seña de identidad» de su gobierno con programas reforzados de atención a familias, menores, mujeres víctimas de violencia de género y personas con adicciones. También remarcó las medidas que se vienen desarrollando en apoyo al comercio local como ferias, ayudas al alquiler o acciones de dinamización. En paralelo, destacó la expansión del parque comercial de medianas, convertido en foco de atracción comarcal.

Infraestructuras

En el ámbito de infraestructuras, el consistorio pondrá en marcha la construcción de un graderío y vestuarios en el campo de césped artificial, la cubrición de dos pistas de pádel y de la grada del campo de fútbol del Pedro de Valdivia, así como la remodelación del parque de La Marina. Otra actuación prevista será la adecuación del salón del antiguo restaurante El Rodeo, que se destinará a la escuela de bailes de salón y a actividades para mayores.

Sector agrícola

Fernández también destacó la importancia del desarrollo económico para Villanueva de la Serena con proyectos como el segundo polígono industrial en la carretera de Guadalupe y el vial de acceso a la cooperativa San Isidro, que ya se encuentra en fase avanzada. “Se trata de un proyecto clave para mejorar las comunicaciones y facilitar el trabajo de los agricultores”, señaló.

Digitalización y vivienda

En materia de digitalización, Villanueva reforzará su posición como Smart City con la renovación de la fibra óptica, la mejora de la cobertura móvil en barrios con dificultades y la creación del primer observatorio de Inteligencia Artificial de Extremadura, en colaboración con la Universidad, tal y como detalló la alcaldesa.

En materia de vivienda, el Ayuntamiento mantiene su política de poner suelo a disposición de los vecinos a precios accesibles «para evitar la especulación», y en los próximos meses se habilitarán parcelas en el entorno del palacio de congresos.

Además, junto al mercado de abastos, otro de los grandes retos de la legislatura será la reconversión del hospital Santa Justa en un centro sociosanitario. Se trata de un proyecto que, según Fernández, “no puede abordarse sin la colaboración de la Junta de Extremadura y del SEPAD” por la magnitud de la inversión que requiere.

Con todas estas actuaciones, la alcaldesa, Ana Belén Fernández, afirmó que el objetivo es “hacer de Villanueva de la Serena una ciudad más amable, con más servicios y más oportunidades, sin dejar a nadie atrás”. Todo ello en el punto de partida de un curso político que será el penúltimo antes de las elecciones municipales del 2027.