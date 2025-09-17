Buscan dar un impulso al turismo cultural y natural en La Majona

El Ayuntamiento de Don Benito ha presentado nuevas iniciativas que buscan poner en valor el patrimonio histórico, cultural y medioambiental del municipio. El concejal de Turismo, Álvaro Ballesteros, anunció que la Villa Romana La Majona y su entorno acogerán próximamente actividades que combinarán la divulgación arqueológica, el senderismo y la observación astronómica, tal y como añadieron.

Primera cita

La primera cita será el sábado 20 de septiembre con ‘La Majona bajo las estrellas’, una experiencia gratuita de astroturismo que comenzará a las siete de la tarde. Los participantes partirán en autobús desde la oficina de turismo hasta el embarcadero del Guadiana. Desde allí recorrerán a pie un trayecto de unos dos kilómetros hasta llegar a la villa romana, donde se ofrecerá una visita guiada al yacimiento y una completa observación astronómica.

La actividad será impartida por una empresa y contará con la participación del astrónomo Ricardo Gómez, quien ha adelantado que será una propuesta “dinámica y divertida”. De igual forma, los asistentes podrán disfrutar de explicaciones sencillas del cielo nocturno, relatos de mitología astronómica y observaciones con telescopios robotizados de alta gama que permitirán contemplar planetas, constelaciones y la galaxia de Andrómeda. Además, subrayam qie se utilizarán telescopios con inteligencia artificial que proyectarán imágenes en pantalla, facilitando la experiencia a todo tipo de públicos.