Iniciativa
Buscan dar un impulso al turismo cultural y natural en La Majona
Han planteado varias iniciativas para poner en valor el patrimonio histórico del municipio
Samuel Sánchez
El Ayuntamiento de Don Benito ha presentado nuevas iniciativas que buscan poner en valor el patrimonio histórico, cultural y medioambiental del municipio. El concejal de Turismo, Álvaro Ballesteros, anunció que la Villa Romana La Majona y su entorno acogerán próximamente actividades que combinarán la divulgación arqueológica, el senderismo y la observación astronómica, tal y como añadieron.
Primera cita
La primera cita será el sábado 20 de septiembre con ‘La Majona bajo las estrellas’, una experiencia gratuita de astroturismo que comenzará a las siete de la tarde. Los participantes partirán en autobús desde la oficina de turismo hasta el embarcadero del Guadiana. Desde allí recorrerán a pie un trayecto de unos dos kilómetros hasta llegar a la villa romana, donde se ofrecerá una visita guiada al yacimiento y una completa observación astronómica.
La actividad será impartida por una empresa y contará con la participación del astrónomo Ricardo Gómez, quien ha adelantado que será una propuesta “dinámica y divertida”. De igual forma, los asistentes podrán disfrutar de explicaciones sencillas del cielo nocturno, relatos de mitología astronómica y observaciones con telescopios robotizados de alta gama que permitirán contemplar planetas, constelaciones y la galaxia de Andrómeda. Además, subrayam qie se utilizarán telescopios con inteligencia artificial que proyectarán imágenes en pantalla, facilitando la experiencia a todo tipo de públicos.
