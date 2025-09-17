La tensión interna en el gobierno municipal de Don Benito aflora en el pleno

El pleno municipal celebrado esta semana en Don Benito dejó en evidencia las tensiones que atraviesa el gobierno de coalición entre el Partido Popular y Siempre Don Benito, especialmente dentro de la propia formación municipalista. Ambas formaciones firmaron en 2023 un acuerdo que establecía dos años de mandato para cada partido. Tras la etapa inicial de Siempre Don Benito, desde el pasado mes de julio gobierna el PP con Elisabeth Medina como alcaldesa.

Si bien, el principal motivo del actual desencuentro se centra en el reparto de delegaciones establecido hace escasas semanas una vez Elisabeth Medina asumió el cargo de primera edil en la localidad, un asunto que ha abierto una brecha entre los socios del gobierno de coalición. Desde Siempre Don Benito, Pilar Aparicio acusó a Medina de incumplir la cláusula número 2 del pacto, que establece un reparto consensuado y alterno de las áreas de gestión. La queja fue trasladada en el pleno por la concejala, que también reclamó respeto a las condiciones fijadas en el acuerdo. Aparicio, que en los dos primeros años de legislatura ostentó las delegaciones de Educación o Participación Ciudadana, pero esta última pasó a estar encomendada a Anabel Cidoncha tras la reorganización llevada a cabo por Medina, algo que no sentó nada bien a la edil y presidenta del partido Siempre DonBenito.

Las críticas también llegaron desde dentro del propio equipo de gobierno. El concejal de Cultura, Francisco Sánchez, pidió a la alcaldesa no dejarse influir por presiones externas y reclamó una solución “clara y firme” para evitar que el conflicto se enquiste.

Tensión en el pleno

La tensión alcanzó su punto más alto con la intervención de la teniente de alcalde, María Fernanda Sánchez, que en un rifirrafe con la oposición socialista llegó a emplear descalificaciones como "soncón", para referirse a Manuel Gómez, portavoz de la oposición. La alcaldesa se vio obligada incluso a interrumpirle la palabra para rebajar el tono del debate.

Esta es la primera vez que ambas formaciones políticas sacan a relucir pareceres contrarios, en este caso en lo que tiene que ver con la asignación de competencias a los concejales. También hubo cierta polémica tras la dimisión de Pedro Noblejas, del PP.