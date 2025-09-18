Avanzan las obras del carril bici entre Don Benito y Villanueva, que concluirán antes de finalizar el año

La Junta de Extremadura ha revisado este miércoles el avance del carril bici y acerado peatonal entre Don Benito y Villanueva de la Serena, una actuación enmarcada en el Plan Extremeño de Movilidad Sostenible que suma 7,4 kilómetros paralelos a la EX-206 y que conectará las estaciones de autobuses de ambas ciudades. El consejero de Infraestructuras, Manuel Martín, subrayó que el proyecto, financiado con fondos europeos, persigue “una movilidad más activa, segura y resiliente” y debe finalizar en 2025.

En la misma línea, Martín anunció ajustes en las paradas y horarios de la línea interurbana Villanueva-Don Benito tras la apertura del nuevo hospital y la existencia de paradas en institutos, para “garantizar un mejor servicio a los usuarios”. En paralelo, avanzó mejoras en la estación de autobuses de Don Benito —baños, cafetería y aparcamiento seguro para bicicletas— y una rehabilitación energética en 2026 por 506.000 euros, que incluirá placas fotovoltaicas en cubierta y la renovación de cerramientos y carpinterías.

Otra de las líneas de trabajo pasa por un proyecto de colaboración con el Ayuntamiento para asfaltar la pista del aeródromo local, lo que permitirá su uso por parte de la Junta en emergencias, extinción de incendios, transporte sanitario aéreo y actividades agrícolas.

La alcaldesa de Don Benito, Elisabeth Medina, agradeció la “buena predisposición” del consejero y valoró que el carril bici “va a unir a las dos ciudades, tanto para peatones como para ciclistas, y son inversiones que quedarán en el municipio”. Su homóloga en Villanueva de la Serena, Ana Belén Fernández, incidió en que se trata de una infraestructura “necesaria para dar seguridad al peatón y facilitar la movilidad sostenible en uno de los corredores con más tráfico de Extremadura”.