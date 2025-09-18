Una exposición recoge las 16 obras finalistas del premio Juan Aparicio Quintana

El Museo de Arte y Diseño (MAD+) de Don Benito inaugurará este sábado, 20 de septiembre, la exposición con las 16 obras finalistas del XII Certamen Nacional de Pintura Juan Aparicio Quintana, un concurso que ha recibido este año 101 trabajos procedentes de casi todas las comunidades autónomas, incluidas por primera vez las Islas Baleares.

Según manifestaron este miércoles desde el consistorio dombenitense, la muestra, que podrá visitarse hasta el 19 de octubre, permitirá a los ciudadanos votar entre el 20 y el 30 de septiembre por su obra favorita, que recibirá el premio del público dotado con 4.000 euros. El jurado profesional otorgará además un galardón de 8.000 euros.

El concejal de Cultura, Francisco Javier Sánchez, destacó que se trata de “una de las exposiciones más interesantes” por la variedad de estilos y técnicas, mientras que el presidente del Patronato Juan Aparicio, Julio Carmona, subrayó que el requisito de un formato mínimo de 1,25 metros ha duplicado el número de propuestas y la llegada de obras de gran formato. Los premios se entregarán el 3 de octubre.