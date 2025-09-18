Iniciativa
Magacela abrirá un mirador para dar un impulso al astroturismo
La iniciativa se presentará con un evento que albergará distintas actividades astronómicas y el objetivo es dinamizar el turismo
Samuel Sánchez
Magacela abrirá este domingo un nuevo mirador celeste coincidiendo con el equinoccio de otoño. En concreto, será en un evento con actividades astronómicas bajo el programa Magacela Singular. El espacio, ubicado en el barrio de La Tahona junto al castillo, ha contado con una inversión de más de 18.000 euros y estará integrado en la Red de Miradores Celestes de la provincia, que dispone de mapas estelares y tecnología de iluminación automática.
Según han señalado desde la Diputación de Badajoz, este recurso ejercerá “un efecto multiplicador” para el turismo cultural y natural de la comarca de La Serena, potenciando el atractivo patrimonial del municipio declarado Conjunto Histórico-Artístico y muy cerca de Villanueva y Don Benito.
