Mariana Raponica se lleva el tercer concurso regional de tortilla

Villanueva de la Serena ya disfruta de su XII Feria de la Tortilla de Patatas con varias jornadas de disfrute con este tradicional plato como eje principal. Como punto de partida, la plaza de España se convirtió a última hora de la tarde del miércoles en un ambiente festivo con motivo del III Concurso Regional de Tortilla de Patata, que reunió a numerosos vecinos en la nueva edición de este ya más que consolidado certamen gastronómico de Villanueva de la Serena.

El primer premio

El primer premio recayó en Mariana Roponica, del Bar Casa Loren, de Villanueva. El segundo puesto fue para Jorge Fernández, de la Taberna Sevebrau, mientras que el tercer lugar lo ocupó Raúl Gómez, del restaurante Avío, de la cercana localidad de Campanario.

La organización agradeció la implicación y destacó que este concurso se ha consolidado como una cita imprescindible.

Amplio programa

El programa comenzó el 17 de septiembre con el III Campeonato de Tortilla de Patatas de Extremadura, que permitió al público presenciar en directo la elaboración de este plato. A lo largo de estos días s desarrollan distintas actividades, entre las que se encuentran degustaciones, una gala gastronómica, actuaciones musicales, actividades infantiles, un rally fotográfico y conciertos como ‘La Edad Dorada del Pop Español’ y ‘Ocho y Medio Dj’.Todo ello para hacer de Villanueva de la Serena el epicentro gastronómico de la región durante unos días.