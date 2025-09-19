Iniciativa
La Policía Local de Don Benito abre sus puertas a los vecinos
Esta semana han mostrado a la ciudadanía el trabajo que desempeñan en la localidad
Samuel Sánchez
La Policía Local de Don Benito ha celebrado este semana una jornada de puertas abiertas en sus instalaciones municipales. Ua iniciativa en la que los ciudadanos pudieron conocer de cerca el trabajo diario de los agentes.
Durante la actividad, pequeños y mayores tuvieron la oportunidad de fotografiarse en los vehículos policiales, probarse gorras y chalecos reglamentarios e, incluso, recorrer algunas calles de la ciudad en un coche patrulla.
Curiosa actividad
Los asistentes también pudieron plantear preguntas a los agentes en un ambiente distendido con espacio para la curiosidad sobre cuestiones cotidianas como las sanciones de tráfico.
La convocatoria, de carácter gratuito, se desarrolló con un enfoque divulgativo y cercano, con el objetivo de reforzar la relación entre el cuerpo policial y la ciudadanía. Según destacan desde la propia Policía Local, la jornada sirvió también como oportunidad para mostrar la parte más humana de su labor y acercarla a la población de Don Benito.
