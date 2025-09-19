Política municipal
El PSOE de Don Benito denuncia casos de «enchufismmo» en el Ayuntamiento
Entre las irregularidades señaladas figuran promociones internas o la creación de jefaturas ocupadas por personal vinculado políticamente
Samuel Sánchez
El PSOE de Don Benito ha denunciado la existencia de posibles casos de enchufismo en la política de personal del Ayuntamiento, gobernado por Siempre Don Benito y el Partido Popular, que afectarían a al menos una docena de puestos de trabajo.
El portavoz socialista, Manuel Gómez, asegura que se estarían vulnerando principios constitucionales como la igualdad, el mérito y la capacidad en el acceso al empleo público, con procesos “manipulados” para beneficiar a personas afines a sindicatos y partidos. Entre las irregularidades señaladas figuran promociones internas, la creación de jefaturas de sección y de servicio ocupadas por personal vinculado políticamente, y la conversión de oposiciones libres en concursos-oposiciones para consolidar a interinos.
Los socialistas sostienen que incluso familiares de cargos públicos y miembros de la Junta de Personal habrían sido beneficiados, y alertan de la falta de imparcialidad en algunos tribunales de selección, integrados por allegados a responsables municipales.
Gómez ha criticado además el “silencio” de la alcaldesa, Elisabeth Medina (PP), a la que acusa de permitir estas prácticas “para garantizar su estabilidad en el cargo”. El PSOE subraya que su denuncia no se dirige a los empleados, sino a quienes “promueven un clientelismo».
Respuesta oficial
El Ayuntamiento de Don Benito ha rechazado las acusaciones del PSOE de esta localidad sobre supuestos casos de enchufismo en la política de personal y ha defendido que todos los procesos selectivos cumplen “estrictamente” la legalidad.
El gobierno municipal, a través de un comunicado de prensa, ha asegurado que las pruebas se desarrollan conforme a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, con tribunales formados por funcionarios de carrera de distintas instituciones y con la presencia de representantes sindicales en calidad de observadores.
El consistorio considera “especialmente grave” que se ponga en duda la profesionalidad de los funcionarios que participan en dichos procesos e insta al PSOE a acudir a los tribunales si dispone de pruebas que respalden sus denuncias y, en caso contrario, entiende que sus manifestaciones responden a una “estrategia política».
- «No están cerrando apartamentos turísticos en Badajoz, están cerrando pisos ilegales»
- Un fallo en la cabina de calidad del aire de Badajoz dispara lecturas de contaminación extremas
- Vecinos de Francisco Vera en Badajoz, esperanzados ante un posible acceso de emergencias
- Una empresa de desokupas acude a una vivienda del Casco Antiguo de Badajoz para desalojar a dos inquilinos ilegales
- Educación convoca 86 plazas docentes para cubrir de forma urgente en Extremadura
- Condenado a 13 años de cárcel un trabajador del SES en Badajoz por consultar 384 veces datos clínicos de familiares
- Restituyen en su puesto a un guardia civil de Badajoz suspendido de empleo y sueldo
- Las obras de mejora de la avenida Saavedra Martínez de Badajoz finalizan a falta de unos remates tras cinco meses de trabajo