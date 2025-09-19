Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Política municipal

El PSOE de Don Benito denuncia casos de «enchufismmo» en el Ayuntamiento

Entre las irregularidades señaladas figuran promociones internas o la creación de jefaturas ocupadas por personal vinculado políticamente

Manuel Gómez, portavoz del PSOE, en rueda de prensa.

Manuel Gómez, portavoz del PSOE, en rueda de prensa. / LCB

Samuel Sánchez

Don Benito

El PSOE de Don Benito ha denunciado la existencia de posibles casos de enchufismo en la política de personal del Ayuntamiento, gobernado por Siempre Don Benito y el Partido Popular, que afectarían a al menos una docena de puestos de trabajo.

El portavoz socialista, Manuel Gómez, asegura que se estarían vulnerando principios constitucionales como la igualdad, el mérito y la capacidad en el acceso al empleo público, con procesos “manipulados” para beneficiar a personas afines a sindicatos y partidos. Entre las irregularidades señaladas figuran promociones internas, la creación de jefaturas de sección y de servicio ocupadas por personal vinculado políticamente, y la conversión de oposiciones libres en concursos-oposiciones para consolidar a interinos.

Los socialistas sostienen que incluso familiares de cargos públicos y miembros de la Junta de Personal habrían sido beneficiados, y alertan de la falta de imparcialidad en algunos tribunales de selección, integrados por allegados a responsables municipales.

Gómez ha criticado además el “silencio” de la alcaldesa, Elisabeth Medina (PP), a la que acusa de permitir estas prácticas “para garantizar su estabilidad en el cargo”. El PSOE subraya que su denuncia no se dirige a los empleados, sino a quienes “promueven un clientelismo».

Respuesta oficial

El Ayuntamiento de Don Benito ha rechazado las acusaciones del PSOE de esta localidad sobre supuestos casos de enchufismo en la política de personal y ha defendido que todos los procesos selectivos cumplen “estrictamente” la legalidad.

El gobierno municipal, a través de un comunicado de prensa, ha asegurado que las pruebas se desarrollan conforme a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, con tribunales formados por funcionarios de carrera de distintas instituciones y con la presencia de representantes sindicales en calidad de observadores.

El consistorio considera “especialmente grave” que se ponga en duda la profesionalidad de los funcionarios que participan en dichos procesos e insta al PSOE a acudir a los tribunales si dispone de pruebas que respalden sus denuncias y, en caso contrario, entiende que sus manifestaciones responden a una “estrategia política».

