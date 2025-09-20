Educación
El CEIP Zurbarán de Don Benito aumenta su capacidad con un convenio
El consistorio ha llevado a cabo la cesión de instalaciones de carácter municipal para que puedan desarrollar sus actividades
Samuel Sánchez
El Ayuntamiento de Don Benito ha formalizado un convenio con el Colegio Público Zurbarán para la cesión de las instalaciones municipales de la calle Pajaritos, que hasta el curso pasado ocupabala escuela infantil ‘Mi Casita’.
Según ha señalado el propio consistorio en una nota de prensa, el acuerdo permitirá al centro disponer de nuevos espacios para actividades docentes, complementarias y extracurriculares. La alcaldesa, Elisabeth Medina, ha señalado que el objetivo es aprovechar al máximo los recursos municipales para el bien común y dar un nuevo uso al edificio, que quedó vacío tras la apertura de la Escuela Infantil Doctor Juan Casado.
La directora del colegio, María del Carmen Paredes, ha subrayado que el centro se encuentra al cien por cien de su capacidad y que hasta ahora se veían obligados a compartir espacios y horarios, con clases en pasillos o despachos sin ventilación.
El edificio se transformará en un aula de música, cuatro despachos de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, un aula del futuro equipada con medios audiovisuales y el despacho de la orientadora. El acuerdo, con una duración inicial de cuatro años prorrogables, contempla que durante el verano el Ayuntamiento pueda utilizar las instalaciones para actividades educativas, culturales o de ocio.
- Una empresa de desokupas acude a una vivienda del Casco Antiguo de Badajoz para desalojar a dos inquilinos ilegales
- «No están cerrando apartamentos turísticos en Badajoz, están cerrando pisos ilegales»
- Un fallo en la cabina de calidad del aire de Badajoz dispara lecturas de contaminación extremas
- Vecinos de Francisco Vera en Badajoz, esperanzados ante un posible acceso de emergencias
- Educación convoca 86 plazas docentes para cubrir de forma urgente en Extremadura
- Condenado a 13 años de cárcel un trabajador del SES en Badajoz por consultar 384 veces datos clínicos de familiares
- Restituyen en su puesto a un guardia civil de Badajoz suspendido de empleo y sueldo
- Las obras de mejora de la avenida Saavedra Martínez de Badajoz finalizan a falta de unos remates tras cinco meses de trabajo