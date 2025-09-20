Cultura
Feval acogerá un concierto tributo a The Beatles
Será el próximo 18 de octubre y correrá a cargo de la banda Flaming Shakers
Samuel Sánchez
El auditorio de Feval será escenario el próximo 18 de octubre de un concierto homenaje a The Beatles, que correrá a cargo de la reconocida formación Flaming Shakers, considerada una de las mejores bandas tributo de toda Europa.
El evento, promovido por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Don Benito, busca acercar a la ciudadanía el legado de grandes referentes musicales. “Se trata probablemente del mejor grupo homenaje a The Beatles que tenemos en España y uno de los mejores en Europa», destaca el concejal de Cultura, Francisco Javier Sánchez.
El repertorio incluirá algunos de los mayores éxitos del cuarteto de Liverpool, entre ellos ‘Yesterday’, ‘Let it be’, ‘Get Back’ o ‘Come Together’, en una velada que promete ser especial tanto para quienes vivieron la música del grupo en su época como para los jóvenes que se acercan ahora a su obra. Las entradas ya se encuentran disponibles con un precio de 15 euros en venta anticipada y 20 euros en taquilla.
