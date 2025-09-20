Ultiman detalles para la apertura de la piscina climatizada el día 29 en Villanueva

La piscina climatizada de Villanueva de la Serena reabrirá sus puertas el próximo 29 de septiembre, y lo hará en horario ininterrumpido de ocho de la mañana a diez de la noche, ofreciendo a los ciudadanos la posibilidad de volver a disfrutar de sus instalaciones tras el periodo de preparación y mantenimiento.

Durante estos días, el Ayuntamiento ha llevado a cabo diversos trabajos de puesta a punto, que han incluido labores de limpieza, revisión de maquinaria y desinfección, con el objetivo de garantizar un uso seguro y de calidad para los usuarios. Además, según señalan, también han actuado en espacios complementarios como la sauna y el jacuzzi, donde se ha instalado una nueva puerta en respuesta a una demanda de los usuarios.