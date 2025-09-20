Servicios municipales
Ultiman detalles para la apertura de la piscina climatizada el día 29 en Villanueva
Han reparado algunos desperfectos y su puesta en marcha será en horario ininterrumpido de ocho de la mañana a diez de la noche
Samuel Sánchez
La piscina climatizada de Villanueva de la Serena reabrirá sus puertas el próximo 29 de septiembre, y lo hará en horario ininterrumpido de ocho de la mañana a diez de la noche, ofreciendo a los ciudadanos la posibilidad de volver a disfrutar de sus instalaciones tras el periodo de preparación y mantenimiento.
Durante estos días, el Ayuntamiento ha llevado a cabo diversos trabajos de puesta a punto, que han incluido labores de limpieza, revisión de maquinaria y desinfección, con el objetivo de garantizar un uso seguro y de calidad para los usuarios. Además, según señalan, también han actuado en espacios complementarios como la sauna y el jacuzzi, donde se ha instalado una nueva puerta en respuesta a una demanda de los usuarios.
- Una empresa de desokupas acude a una vivienda del Casco Antiguo de Badajoz para desalojar a dos inquilinos ilegales
- «No están cerrando apartamentos turísticos en Badajoz, están cerrando pisos ilegales»
- Un fallo en la cabina de calidad del aire de Badajoz dispara lecturas de contaminación extremas
- Vecinos de Francisco Vera en Badajoz, esperanzados ante un posible acceso de emergencias
- Educación convoca 86 plazas docentes para cubrir de forma urgente en Extremadura
- Condenado a 13 años de cárcel un trabajador del SES en Badajoz por consultar 384 veces datos clínicos de familiares
- Restituyen en su puesto a un guardia civil de Badajoz suspendido de empleo y sueldo
- Las obras de mejora de la avenida Saavedra Martínez de Badajoz finalizan a falta de unos remates tras cinco meses de trabajo