Comercio en Villanueva

Presentan la nueva directiva de OPA-APAC en Villanueva

Reunión de OPA-APAC con la alcaldesa de Villanueva, Ana Belén Fernández.

Reunión de OPA-APAC con la alcaldesa de Villanueva, Ana Belén Fernández. / LCB

Samuel Sánchez

Villanueva de la Serena

La alcaldesa de Villanueva de la Serena, Ana Belén Fernández, ha recibido a la nueva directiva de la asociación OPA-APAC, presidida desde la pasada semana por Ramón Pino en sustitución de Fernando Segador, que ha estado al frente durante dos décadas. El nuevo equipo lo completan David Sierra, como vicepresidente; Ángela Caminero, secretaria general; Adriano Adame, tesorero; y las vocales Esther Morales, Jaqueline y Paola Ferrín, María Bordallo y Laura Ortega.

Durante el encuentro, la directiva expuso sus líneas de trabajo, centradas en mantener citas consolidadas como la gala de los autónomos o la campaña navideña de la Cesta del Millón, además de reforzar la presencia digital de la asociación y apoyar a sectores con más dificultades.

