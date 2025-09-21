Comercio en Villanueva
Presentan la nueva directiva de OPA-APAC en Villanueva
Samuel Sánchez
La alcaldesa de Villanueva de la Serena, Ana Belén Fernández, ha recibido a la nueva directiva de la asociación OPA-APAC, presidida desde la pasada semana por Ramón Pino en sustitución de Fernando Segador, que ha estado al frente durante dos décadas. El nuevo equipo lo completan David Sierra, como vicepresidente; Ángela Caminero, secretaria general; Adriano Adame, tesorero; y las vocales Esther Morales, Jaqueline y Paola Ferrín, María Bordallo y Laura Ortega.
Durante el encuentro, la directiva expuso sus líneas de trabajo, centradas en mantener citas consolidadas como la gala de los autónomos o la campaña navideña de la Cesta del Millón, además de reforzar la presencia digital de la asociación y apoyar a sectores con más dificultades.
