Sentencia
El Ayuntamiento de Villanueva tendrá que indemnizar al director de la banda de música
La sentencia señala que la extinción del contrato no se ajustó a derecho y obliga al Ayuntamiento a optar entre su readmisión o una indemnización de 31.073 euros.
Samuel Sánchez
El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha declarado firme la sentencia que considera improcedente el despido del director de Artes Musicales del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, acordado en diciembre de 2023 cuando era alcalde el actual secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo.
La resolución confirma la emitida en marzo por el Juzgado de lo Social número 3 de Badajoz y rechaza el recurso interpuesto por el consistorio. La sentencia señala que la extinción del contrato de Javier Bernardino López no se ajustó a derecho y obliga al Ayuntamiento a optar entre su readmisión, con abono de los salarios de tramitación, o una indemnización de 31.073 euros.
El tribunal concluye que la plaza de director de la banda no cumplía los requisitos legales para su inclusión en el proceso de estabilización de empleo público invocado como causa del despido y que la convocatoria se realizó en fraude de ley. Además, recuerda que el trabajador accedió al puesto en 2012 mediante un concurso público y desempeñó desde entonces funciones esenciales en la estructura musical municipal.
- Muere un joven de Badajoz al chocar su vehículo con un caballo
- Una empresa de desokupas acude a una vivienda del Casco Antiguo de Badajoz para desalojar a dos inquilinos ilegales
- La feria de Elvas se llena de público de Badajoz: la loza más cara, pero mejores ventas
- Mónica Pagliere, la vecina de Las Moreras (Badajoz) que acondiciona sus calles: 'Me cansé de esperar que limpiaran
- Vecinos de Badajoz alertan del botellón en Las Vaguadas: 'Menores de 12 años acaban tirados por el suelo
- La II Concentración de Vehículos Clásicos recaudará alimentos y donaciones en la Plaza Alta de Badajoz
- Condenan al SES a pagar 351.000 euros por la muerte de un bebé durante el parto en Badajoz
- La comunidad educativa de Badajoz homenajea a doña Agustina