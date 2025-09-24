Don Benito acoge un foro clave sobre el regadío a nivel nacional

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) ha extendido a Extremadura el modelo de financiación que ya aplica en Castilla y León o Andalucía y que permitirá reducir de un 50% a un 20% la aportación de los agricultores en las obras de modernización de regadíos.

Este esquema, presentado este martes en la jornada ‘Un modelo de modernización de regadíos para Extremadura, celebrada en el Hotel Vegas Altas de Don Benito, implica que la Junta de Extremadura asuma el 30% del coste de las actuaciones a través de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, mientras que la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) financiará el 50 %.

De esta forma, los regantes extremeños se ahorrarán un 30% de la inversión respecto a la fórmula anterior, en la que debían sufragar la mitad del coste de los proyectos. En concreto, se beneficiarán comunidades como la de la Presa de Las Fraguas, en Cáceres, y las del Canal de Montijo y de Orellana, en la provincia de Badajoz. Estas intervenciones se suman a los 59,6 millones de euros movilizados en otras seis obras de modernización dentro del Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos.

El presidente de Fenacore, Juan Valero de Palma, defendió que este modelo de cooperación entre administraciones “evita la confrontación política” y apuesta por iniciativas “con impacto real” sobre el campo, y avanzó que la organización seguirá trabajando para extenderlo a otras comunidades autónomas.

Motor económico

Por su parte, el presidente de Regantex, Francisco Sánchez, destacó que el regadío constituye “el principal motor económico y social de Extremadura” y puso en valor que las comunidades de regantes de la región son “un ejemplo de gestión eficiente, innovación tecnológica y compromiso con el buen uso del agua”. Sánchez recordó que los recientes años de sequía han sido un “aprendizaje” y han demostrado la capacidad del sector para adaptarse a circunstancias adversas, aunque reclamó avanzar “de manera firme y decidida” en la modernización de las infraestructuras hidráulicas con el apoyo de las administraciones. La jornada reunió también a representantes institucionales, comunidades y agentes del sector.