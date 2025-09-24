Herido grave un hombre de 67 años al colisionar un coche y una moto en Don Benito

Un hombre de 67 años de edad ha resultado herido grave este miércoles en un accidente de tráfico en el que se han visto implicados una furgoneta y una moto ocurrido este miércoles en Don Benito.

La colisión se ha producido sobre las 13,45 horas en la Ex-206, a la altura de la rotonda de Las Cumbres, según la información que facilita el 112 de Extremadura.

El herido sufre una luxación de hombro y diversas contusiones y ha sido trasladado hasta el Hospital Don Benito-Villanueva. Han intervenido una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud y efectivos de la Policía Local.