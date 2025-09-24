Sucesos
Herido grave un hombre de 67 años al colisionar un coche y una moto en Don Benito
La víctima ha sido trasladada al Hospital Don Benito-Villanueva
Un hombre de 67 años de edad ha resultado herido grave este miércoles en un accidente de tráfico en el que se han visto implicados una furgoneta y una moto ocurrido este miércoles en Don Benito.
La colisión se ha producido sobre las 13,45 horas en la Ex-206, a la altura de la rotonda de Las Cumbres, según la información que facilita el 112 de Extremadura.
El herido sufre una luxación de hombro y diversas contusiones y ha sido trasladado hasta el Hospital Don Benito-Villanueva. Han intervenido una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud y efectivos de la Policía Local.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Muere un joven de Badajoz al chocar su vehículo con un caballo
- Una empresa de desokupas acude a una vivienda del Casco Antiguo de Badajoz para desalojar a dos inquilinos ilegales
- La feria de Elvas se llena de público de Badajoz: la loza más cara, pero mejores ventas
- Mónica Pagliere, la vecina de Las Moreras (Badajoz) que acondiciona sus calles: 'Me cansé de esperar que limpiaran
- Vecinos de Badajoz alertan del botellón en Las Vaguadas: 'Menores de 12 años acaban tirados por el suelo
- La II Concentración de Vehículos Clásicos recaudará alimentos y donaciones en la Plaza Alta de Badajoz
- Condenan al SES a pagar 351.000 euros por la muerte de un bebé durante el parto en Badajoz
- La comunidad educativa de Badajoz homenajea a doña Agustina