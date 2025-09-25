Cultura
El festival de folclore de Villanueva tendrá un marcado carácter solidario
Se celebrará este sábado 27 de septiembre y todo lo recaudado se destinará íntegramente a la Asociación Española Contra el Cáncer
Samuel Sánchez
El Festival Autonómico de Folclore ‘Pedro Ramos’ celebrará el próximo sábado 27 de septiembre su décimo cuarta edición en el palacio de congresos de Villanueva de la Serena, a partir de las ocho y media de la tarde, con un marcado carácter solidario, ya que la recaudación de las entradas se destinará íntegramente a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).
La concejala de Cultura, Ana Mansanet, ha destacado que el certamen pretende “fomentar las tradiciones y homenajear a quienes trabajan por mantener vivo el folklore”, sin olvidar el objetivo solidario. Por su parte, el presidente de la Asociación de Amigos de la Coral y el Folclore Villanovense, Francisco Aragoneses, ha resaltado el esfuerzo que conlleva la organización de este evento cultural, que da inicio a la temporada de actividades de la entidad.
El programa contará con la participación de los grupos Cogolla, ‘Los Jarentinos’ de Jaraíz de la Vera y ‘La Nacencia’ de Alcalá de Henares, que ofrecerán repertorios con jotas, fandangos y rondeñas. Además, en el marco del festival se entregará el reconocimiento Encina de Plata, que en su octava edición recaerá en el villanovense Eduardo Acero Calderón, miembro de Cogolla y referente en la difusión del folclore extremeño.
Las entradas, con un precio de tres euros, pueden adquirirse en varios puntos de venta.
