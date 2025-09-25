Gargáligas inaugura una nueva almazara con gran capacidad

La localidad de Gargáligas, Entidad Local Menor de Don Benito, ha inaugurado esta semana la nueva almazara Molino de las Vegas Altas, una de las más modernas de Extremadura, que generará unos 30 empleos directos e indirectos y aspira a convertirse en referente oleícola a nivel regional y nacional.

El secretario general de Desarrollo Sostenible de la Junta, Víctor del Moral, calificó la apertura como “un acontecimiento de primer orden” que impulsa al mundo rural, recordando además que el proyecto ha contado con una ayuda pública de 1,3 millones de euros.

El alcalde de Gargáligas, Pedro Fort, destacó durante la inauguración que estas instalaciones suponen “un antes y un después” para la localidad, que vive un momento de expansión industrial y que con esta inversión da un paso adelante en innovación, sostenibilidad y creación de riqueza.

Por su parte, el socio de la empresa, José Luis Morlanes, explicó que la inversión es “un acto de confianza en el territorio y en los productores extremeños”.