San Gregorio ya prepara sus fiestas patronales de 2026 en Don Benito

La Asociación de Vecinos de San Gregorio de Don Benito ha iniciado los preparativos de lsus fiestas patronales del próximo año 2026, que tendrán lugar del 4 al 10 de mayo.

Según han avanzado, en la primera reunión de la junta directiva se acordó que la pregonera será una mujer y se entregará el segundo Choto de Honor a una persona o empresa vinculada al barrio como reconocimiento a su colaboración. Además, el programa volverá a contar con propuestas culturales consolidadas, como la experiencia musical ‘A la luz de las velas’, en colaboración con el Conservatorio Hermanos Bravo y la Coral de Don Benito, y el Recital Poético ‘San Gregorio’, abierto a la participación ciudadana.

También se celebrarán los certámenes tradicionales de dibujo y relato corto, y como novedad se convocarán concursos de fotografía y de cartel anunciador. La asociación prepara además el número 26 de la revista oficial, con imágenes de las fiestas de 2025, material histórico y colaboraciones literarias.