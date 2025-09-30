Aprobado un plan para el control de los mosquitos en las Vegas Altas

El pleno de la Diputación de Badajoz ha aprobado un paquete de ayudas de 150.000 euros para ayuntamientos y entidades locales menores dentro del Plan de Control de Mosquitos en la zona de las Vegas Altas del Guadiana.

Tal y como señalan desde la Diputación provincial, el objetivo de este plan es combatir la plaga de mosquitos asociada a los cultivos arroceros mediante subvenciones a las localidades que apliquen los tratamientos recomendados, principalmente dentro de la comarca de las Vegas altas del Guadiana. El vicepresidente primero de la Diputación, Juan María Delfa, recordaba durante la presentación del plan que estas plagas afectan no solo a la salud, con casos como el virus del Nilo, sino también al ganado.

Cuarta edición

Este plan alcanza ya su cuarta edición e incluye 17 municipios con planes de acción elaborados por Tragsatec, además de otras cinco localidades que han optado solo por medidas de lucha integrada.