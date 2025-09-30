Don Benito da la bienvenida a su patrona la Virgen de las Cruces

Nuestra Señora la Virgen de las Cruces ya está de nuevo en Don Benito. El pasado domingo, miles de fieles desafiaron la lluvia para recibirla en un acto cargado de emoción y devoción y en el que los actos se trasladaron a la Iglesia Parroquial de Santiago, donde se celebró el tradicional recibimiento. En esta ocasión, la bienvenida corrió a cargo de la Congregación de las Hermanas de María Madre de la Iglesia, con motivo del año Tellista que celebran en este 2025.

La virgen fue recibida en la plaza de España de Don Benito por los coros infantil y juvenil In Crescendo, junto a tres alumnos del Conservatorio ‘Hermanos Bravo’. Y su entrada en la iglesia estuvo acompañada por la Banda Municipal de Música, que puso el broche de oro a una jornada tradicional.