Política municipal
El PP de Villanueva denuncia la incompatibilidad del concejal Reyes en Navisa
El PP sostiene que la Junta Electoral obliga al edil socialista a elegir entre mantener el acta o seguir al frente de la empresa pública
Samuel Sánchez
El Partido Popular de Villanueva de la Serena ha denunciado este viernes que el concejal socialista Zacarías Reyes Horrillo incurre en una “incompatibilidad” al simultanear su cargo en la corporación municipal con la presidencia del consejo de administración de la empresa pública Navisa, dependiente del ayuntamiento.
El portavoz popular, Manuel Lozano, explicó que el grupo detectó la anomalía y la trasladó a la Junta Electoral Central, que ha resuelto que “un concejal no puede ser a la vez presidente de una empresa municipal cuando recibe remuneración por ello”. El edil debe optar entre mantener el acta o seguir en la empresa.
Modificación de los estatutos
Según Lozano, Reyes percibe su salario de Navisa, cuya presidencia antes recaía en un técnico independiente, hasta que los estatutos se modificaron para ligarla a un concejal. El PP ha presentado un escrito en el consistorio con la resolución de la Junta Electoral y pide que el pleno se pronuncie.
El líder de los populares villanovenses también reprochó al equipo de gobierno del consistorio serón y a los servicios municipales no haber detectado la irregularidad, lo que considera “un fallo grave de control”. Además, acusó al PSOE de gobernar con “soberbia” y de vulnerar las normas cuando les conviene. n
