Don Benito busca prevenir el suicidio a través de formación

La Concejalía de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Don Benito, en colaboración con Proines Salud Mental, ha desarrollado una formación dirigida a profesionales de distintos sectores bajo el lema ‘Estrategias para el abordaje de la conducta suicida’.

Tal y como han señalado desde el consistorio calabazón, la actividad se enmarca en el convenio ‘Por la salud mental y el bienestar emocional de la comunidad dombenitense’ y contó con la participación de medio centenar de asistentes entre miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, equipos de orientación y profesorado de centros educativos, además de profesionales vinculados al ámbito sanitario y social.

La concejala del área, Violeta Casado, subrayó durante la celebración de esta iniciativa el compromiso municipal con la salud mental y agradeció la implicación de los agentes sociales en el desarrollo de esta iniciativa.

Conducta

La formación, centrada en la comprensión de la conducta suicida, abordó aspectos como la evaluación de la emoción predominante, el desarrollo de habilidades comunicativas y protocolos de actuación en casos de emergencia, tanto de forma presencial como en atención telefónica.

El convenio contempla una línea específica para la prevención del suicidio que comenzó a desarrollarse el pasado año y que da ahora un paso más con la intervención directa de profesionales.

El taller tiene como principales objetivos entender la conducta suicida y sus factores de riesgo, además de fomentar un estilo comunicativo adecuado en situaciones de emergencia y ofrecer pautas de actuación antes, durante y después de una conducta suicida. La programación incluye contenidos como: introducción a los mitos y factores precipitantes del suicidio, protocolos de actuación en diferentes ámbitos (telefónico, presencial y de atención a supervivientes), así como pautas de autocuidado profesional ante emergencias.