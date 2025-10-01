Cultura
El festival de fotografía analógica de Villanueva se celebra en octubre con varias propuestas
Del 3 al 26 de este mes se llevarán a cabo varias exposiciones y distintos talleres
Samuel Sánchez
Villanueva de la Serena celebrará del 3 al 26 de octubre el IX Festival de Fotografía Analógica Ricardo Martín, organizado por la asociación FotoObjetivo con una amplia programación de exposiciones y talleres.
La concejala de Cultura, Ana Mansanet, señaló ayer en rueda de prensa que este festival “rinde homenaje al fotógrafo local Ricardo Martín y cada año atrae visitantes de todo el panorama nacional”.
El programa incluye exposiciones en el Espacio Cultural Rufino Mendoza con obras de José Lorrue, Ibon Azpilikueta y Ana Tornel y en el Centro Museístico Charo Acero, con trabajos del colectivo La Resistencia y de Nicolás Cancio. Entre las actividades formativas se encuentran talleres de cámara oscura, fotografía en blanco y negro y polaroid, además de la instalación de una tienda-cámara oscura en la plaza de España los días 10 y 11.
Asimismo, el festival culminará con el maratón fotográfico analógico, previsto para el 11 de octubre.
