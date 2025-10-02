Agryga califica de «muy dura» la campaña de tomate para industria

La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Villanueva de la Serena y Comarca (Agryga) ha calificado la campaña del tomate de 2025 como una de las más difíciles de los últimos años. La entidad asegura que las explotaciones han sufrido una “tormenta perfecta” de factores negativos: retrasos en la plantación por las lluvias de primavera, que obligaron a trabajar en suelos húmedos, y olas de calor en verano que dañaron la floración y redujeron drásticamente los rendimientos.

El presidente de la asociación, Herminio Íñiguez, cifra la producción media regional en torno a 80.000 kilos por hectárea, por debajo de lo necesario para cubrir unos costes que se sitúan entre 8.000 y 9.000 euros. “Con estas producciones, muchos agricultores apenas llegan a cubrir gastos, y en algunas zonas las pérdidas alcanzan los 3.000 euros por hectárea”, señaló.

Íñiguez considera que el precio fijado por las industrias de 107 euros por tonelada en el caso de las privadas y 115 en las cooperativas es “prohibitivo” para los productores y acusa al sistema de negociación de estar roto. Según detalla el dirigente, las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) “no defienden al agricultor porque también dependen del volumen de tomate” y las industrias “se aseguran beneficios escudándose en la competencia internacional, como la de China”.

Ante esta situación, Agryga advierte de que habrá explotaciones que no puedan continuar y que la viabilidad de muchas familias está en riesgo. Por ello, la asociación reclama un cambio profundo en el sistema de negociación y anuncia que durante el invierno impulsará movilizaciones en las principales comarcas tomateras para exigir un modelo más justo que garantice precios sostenibles para el agricultor de cara a futuras campañas.

Campaña del 2024

Mientras, la campaña del 2024 marcó unas cifras históricas: 22.000 hectáreas cultivadas y rendimientos medios de 100.000 kilos por hectárea que se tradujeron en una producción total de 2,1 millones de toneladas en Extremadura. Un récord impulsado principalmente por la climatología favorable, la incorporación de nuevas variedades y las mejoras en los sistemas de riego. Datos que no se han repetido este 2025 y que siembran dudas en el sector.