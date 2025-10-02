Sancionado en Don Benito con 400 euros por llevar a un menor en un patinete eléctrico

La Policía Local de Don Benito ha sancionado a un adulto por circular en un vehículo de movilidad personal (VMP) incumpliendo varias normas de tráfico, entre ellas transportar a un menor como pasajero.

Según han informado desde el propio cuerpo, la denuncia se produjo a la salida de un centro escolar, cuando los agentes detectaron que el conductor circulaba con un niño subido al patinete eléctrico, además de portar bolsas de la compra colgadas en el manillar, lo que aumenta el riesgo de accidente.

La infracción conlleva una sanción económica de 200 euros por llevar pasajeros en un VMP, además de otros 200 euros por transportar objetos que comprometen la seguridad de la circulación.

La Policía Local ha recordado que este tipo de conductas no solo ponen en peligro al propio usuario, sino también a los menores y al resto de peatones. Además, ha subrayado que, mientras en los colegios se desarrollan campañas de educación vial para enseñar a los niños cómo deben circular, algunos adultos siguen dando ejemplos contrarios con comportamientos inseguros en la vía pública.