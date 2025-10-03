Aprobados los pliegos para poder adjudicar los puestos del nuevo mercado de abastos de Villanueva

El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena ha aprobado los pliegos técnicos y administrativos que regulan la adjudicación de los puestos del nuevo mercado de abastos, cuya apertura está prevista para los próximos meses.

El concejal de Comercio, David Díaz, subrayó este jueves que se trata de un proceso “transparente, con bases claras”, que permitirá reactivar un edificio histórico de la ciudad. En concreto, según explicó el edil, el mercado contará con 27 puestos agrupados en 18 lotes, destinados a distintas actividades comerciales, bajo concesiones administrativas de diez años y prorrogables hasta 20.

Los criterios de adjudicación contemplan bonificaciones por experiencia en mercados de abastos y trayectoria en el sector, con el fin de atraer profesionales solventes y generar confianza entre los consumidores. Asimismo, los adjudicatarios podrán descontar del canon las obras de adecuación de los puestos.

Díaz recalcó que el mercado “será un espacio de encuentro, de convivencia y un motor para el pequeño comercio”, al tiempo que contribuirá a revitalizar el centro urbano. Del mismo modo, desde el Ayuntamiento confían en que la ocupación de los puestos sea elevada y que el mercado se convierta en un referente regional.

Apertura en 2026

El pasado mes de septiembre, la alcaldesa de Villanueva de la Serena, Ana Belén Fernández, señaló que la apertura del nuevo mercado de abastos podría ser una realidad durante el primer semestre del próximo año 2026. Fernández señaló que el objetivo de esta infraestructura es convertirla en un motor económico para la ciudad y en un espacio que combine gastronomía y comercio tradicional.subrayó que los plazos administrativos son «tediosos» y que una vez adjudicados los puestos del mercado, los adjudicatarios tendrán un plazo de varios meses para adecuarlos y ponerlos a punto antes de su apertura definitiva, por lo que estima que ésta podría llevarse a cabo en los meses de mayo o junio.

Fernández recordó que las políticas sociales son «la seña de identidad» de su gobierno con programas reforzados de atención a familias, menores, mujeres víctimas de violencia de género y personas con adicciones. También remarcó las medidas que se vienen desarrollando en apoyo al comercio local como ferias, ayudas al alquiler o acciones de dinamización. En paralelo, la primera edil destacó también que la expansión del parque comercial de medianas, convertido en foco de atracción comarcal.