Contempopránea arranca hoy con dos días llenos de conciertos en Don Benito

Don Benito, con escenarios en la plaza de España y en Feval acoge este fin de semana a bandas como Sanguijuelas del Guadiana

Celebración del festival en una de sus ediciones anteriores. / LCB

Don Benito se convertirá los días 3 y 4 de octubre en la nueva sede del Festival Contempopránea, que alcanza su vigésimo novena edición con un cartel integrado por 16 artistas, entre ellos Sanguijuelas del Guadiana, Carolina Durante, Lia Kali, Depresión Sonora o Marlena.

La cita contará con tres escenarios: el de la Plaza de España, con conciertos el viernes por la noche y el sábado al mediodía, además de otros dos que se sumarán el sábado, uno al aire libre por la tarde y otro en interiores, con actuaciones que se prolongarán hasta las seis de la mañana.

El certamen, referente de la música indie en España desde 1996, deja Olivenza y recala en la ciudad dombenitense en busca de mayores infraestructuras y nuevos espacios, incluido un camping para acoger visitantes.

