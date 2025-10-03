Colectivos
Don Benito establece reuniones con colectivos y asociaciones locales
Samuel Sánchez
El Ayuntamiento de Don Benito ha reforzado la colaboración con el tejido asociativo local a través de nuevos encuentros mantenidos esta semana por la alcaldesa, Elisabeth Medina, junto a la concejala de Participación Ciudadana.
En esta ocasión, las reuniones se han llevado a cabo con representantes de la Comparsa Travesuras, la Asociación Española Contra el Cáncer en Don Benito y la Asociación de Columbicultura.
Cercanía
Desde el equipo de gobierno municipal destacan la importancia de mantener una comunicación directa y cercana con los colectivos, todo ello con el objetivo de escuchar sus propuestas y necesidades, así como apoyar los futuros proyectos que desarrollen, según han manifestado desde el consistorio calabazón.
Desde el ente municipal recuerdan que esta ronda de contactos con los colectivos municipales forma parte de la estrategia municipal para seguir fortaleciendo el movimiento asociativo de la ciudad, considerado un pilar fundamental en la vida social y cultural de la localidad de Don Benito.
