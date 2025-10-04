Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arranca Crisol con 75 participantes en Don Benito

Participan cuatro entidades y desarrollan especialidades como jardinería o limpieza

Desarollo del programa Crisol en Don Benito.

Desarollo del programa Crisol en Don Benito. / LCB

Samuel Sánchez

Don Benito

Don Benito ha puesto en marcha una nueva edición del Programa Crisol For+, que este año cuenta con un total de 75 participantes distribuidos en cinco especialidades formativas. La ciudad se sitúa así como la segunda de Extremadura con mayor número de entidades implicadas en el proyecto, solo por detrás de Cáceres.

Cuatro entidades del tercer sector y un centro de formación forman parte de esta iniciativa. Con 15 alumnos por curso, Ozanam desarrolla la especialidad de dinamización de actividades de tiempo libre educativo, infantil y juvenil; Cáritas imparte limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales; Aprexs ofrece formación en actividades auxiliares en viveros y jardinería; Plena Inclusión trabaja en carpintería y mueble; y Europa Formación se centra en la atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales.

Cada itinerario contempla seis meses de formación teórica y práctica, seguidos de tres meses de trabajo en una empresa para mejorar la inserción laboral.

