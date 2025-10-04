Impulsan en Villanueva una nueva comunidad energética

La Diputación de Badajoz ha celebrado en Villanueva de la Serena una jornada informativa para dar a conocer el proyecto de comunidad energética que se pondrá en marcha en la localidad en el marco del programa europeo Interreg TRANSCOM_EUROACE.

La iniciativa prevé la implicación inicial de 30 familias, 15 pequeñas empresas y el propio Ayuntamiento como grupo motor. La actuación incluye la instalación de un sistema fotovoltaico en la cubierta del Espacio de Creación Joven, con una potencia de 109 kilovatios pico y 90 nominales, que permitirá el autoconsumo compartido de los usuarios situados en un radio de 2.000 metros, lo que cubrirá prácticamente todo el núcleo urbano.

Según destacó la Diputación, el desarrollo de esta comunidad energética contribuirá a reducir el uso de energías de origen fósil, disminuir las emisiones de diióxido de carbono y favorecer un modelo más sostenible. Además, generará beneficios económicos y sociales en el municipio.

Comunidades energéticas

Villanueva se suma así a una iniciativa destinada a fomentar comunidades energéticas locales a ambos lados de la frontera hispano-portuguesa bajo un enfoque cooperativo que integre a ciudadanía, sector privado y administraciones públicas.