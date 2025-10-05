Adevag firma su continuidad en Valdivia hasta el año 2030

La Asociación para el Desarrollo de las Vegas Altas del Guadiana (ADEVAG) mantendrá su sede en Valdivia, al menos, hasta el 31 de diciembre de 2030 gracias al convenio firmado esta semana entre su presidente, Valentín Pozo, y el alcalde de la localidad, Diego Corraliza. El acuerdo garantiza el uso del edificio de la calle Las Palmeras, de titularidad municipal, y podrá prolongarse más allá si ADEVAG sigue ejerciendo como Grupo de Acción Local en la comarca dentro del nuevo marco PEPAC 2023-2027.

Sobre el acuerdo, Pozo resaltó que el convenio “tiene un enorme simbolismo para la comarca”, ya que muestra el compromiso de la entidad con el desarrollo rural y su apuesta por mantener la sede en uno de los pueblos de colonización “con mayor dinamismo y proyección de las Vegas Altas”. El presidente recordó también que ADEVAG ha reforzado su presencia en la comarca con la apertura de una delegación en el edificio CID Guadiana de Guareña, lo que ha permitido ampliar la atención a vecinos y entidades en todo su ámbito de actuación.

En cuanto al futuro, Pozo adelantó que se trabaja en las próximas convocatorias de ayudas LEADER incluidas en el PEPAC 2023-2027. La primera, dirigida a Ayuntamientos, se lanzará en el segundo semestre de 2025, según apuntó el dirigente.