Comarca
La Mancomunidad pone en marcha la escuela de padres
Esta iniciativa busca mejorar la calidad educativa y la implicación de las familias
Samuel Sánchez
La Mancomunidad Integral de Municipios Guadiana ha iniciado la Escuela de Madres y Padres 2025/2026, una iniciativa con la que se busca mejorar la calidad educativa en el ámbito familiar y promover la parentalidad positiva, con la implicación de los centros escolares y las familias de la comarca.
A lo largo del curso se trabajarán cuestiones como identidad, igualdad, estilos educativos, autoestima, acoso escolar, uso responsable de pantallas y prevención de adicciones.
Entre las actividades del primer trimestre destacan las IV Jornadas del Programa de Atención a las Familias, que se celebrarán el 21 de octubre en Hernán Cortés, bajo el lema ‘Identidad e información: desafíos y oportunidades en la adolescencia’. Asimismo, el 28 de octubre tendrá lugar la III Jornada Género y Adicciones, enmarcada en el proyecto ‘Con S de Salud’.
Además, según indican, también se impartirá el taller ‘Pantallas bajo control: acompañando a hijas e hijos en la era digital’.
