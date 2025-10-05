La Mancomunidad pone en marcha la escuela de padres

La Mancomunidad Integral de Municipios Guadiana ha iniciado la Escuela de Madres y Padres 2025/2026, una iniciativa con la que se busca mejorar la calidad educativa en el ámbito familiar y promover la parentalidad positiva, con la implicación de los centros escolares y las familias de la comarca.

A lo largo del curso se trabajarán cuestiones como identidad, igualdad, estilos educativos, autoestima, acoso escolar, uso responsable de pantallas y prevención de adicciones.

Entre las actividades del primer trimestre destacan las IV Jornadas del Programa de Atención a las Familias, que se celebrarán el 21 de octubre en Hernán Cortés, bajo el lema ‘Identidad e información: desafíos y oportunidades en la adolescencia’. Asimismo, el 28 de octubre tendrá lugar la III Jornada Género y Adicciones, enmarcada en el proyecto ‘Con S de Salud’.

Además, según indican, también se impartirá el taller ‘Pantallas bajo control: acompañando a hijas e hijos en la era digital’.