Juan Gil se alza con el XII Premio Juan Aparicio

El galardón, de carácter nacional, está dotado con un premio de 8.000 euros

Entrega de premios del Juan Aparicio.

Entrega de premios del Juan Aparicio. / LCB

El artista abulense Juan Gil se ha alzado con el primer premio del XII Certamen Nacional de Pintura Juan Aparicio Quintana gracias a su obra ‘Lohengrig siglo XXI’, seleccionada entre un centenar de trabajos llegados de toda España, incluida por primera vez Baleares. El galardón está dotado con 8.000 euros.

El premio del público, con 4.000 euros, recayó en el joven dombenitense David Palomero por ‘Los domingos de verano’. También se entregaron los galardones de la modalidad escolar, en la que resultaron premiados Sofía Azahara Cabanillas, Salma Sisón, Sergio Sánchez y Elena Laureano.

Referente cultural

La gala, celebrada durante el pasado finde semana en la casa de la cultura de Don Benito contó con la presencia de la alcaldesa, Elisabeth Medina, y del secretario general de Cultura de la Junta, Francisco Javier Palomino, quienes destacaron el certamen como un referente cultural y una apuesta por el talento joven.

