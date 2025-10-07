La Policía Local hará controles preventivos durante esta semana en Don Benito

La Policía Local de Don Benito se suma a la campaña de la Dirección General de Tráfico (DGT) que se desarrolla del 6 al 12 de octubre y que está centrada en la lucha contra las distracciones al volante.

Desde el cuerpo policial dombenitense, han informado que durante toda la semana se llevarán a cabo controles preventivos diarios, con especial atención al uso del teléfono móvil, del GPS o incluso a gestos cotidianos como revisar papeles mientras se conduce. Desde la Policía Local recuerdan que el 30% de los accidentes con víctimas mortales tienen como causa principal la distracción, por lo que insisten en la importancia de evitar estas conductas.

El mensaje es claro: “Un ‘ya contesto luego’ siempre será mejor que un ‘ya es tarde’”.