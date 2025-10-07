Suceso
La Policía Nacional detiene a seis personas por dos robos con violencia en Don Benito
Las detenciones se fueron practicando de manera progresiva hasta septiembre y los arrestados fueron puestos a disposición judicial, que decretó el ingreso en prisión de uno de ellos.
La Policía Nacional ha detenido a seis hombres, de entre 21 y 32 años y con antecedentes, por su presunta implicación en dos robos con violencia cometidos en Don Benito.
Según ha informado este martes la Jefatura Superior de Policía de Extremadura, en cada uno de los hechos participaron tres individuos, que abordaron a las víctimas de madrugada a la salida de un centro de ocio. Tras iniciar una conversación, comenzaron a forcejear con ellas hasta lograr sustraerles las cadenas de oro que portaban.
Las investigaciones se basaron en las declaraciones de testigos y víctimas, así como en el análisis de las cámaras de seguridad situadas en la zona, lo que permitió la identificación de todos los implicados.
