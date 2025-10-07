Villanueva acogerá la cuarta caminata contra el cáncer

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Villanueva de la Serena celebrará el próximo 18 de octubre la cuarta edición de su caminata solidaria, un evento que combina deporte, música y cultura con un fin solidario.

La marcha dará comienzo a las seis de la tarde desde la plaza de España y concluirá en el palacio de congresos. Durante el recorrido, la comparsa ‘La Cúpula’ y la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús Nazareno pondrán la nota musical para animar a los participantes.

Concierto solidario

Tras la caminata, a partir de las ocho de la tarde, se celebrará un concierto solidario en el mismo palacio de congresos con la participación de artistas locales como Mariló Valsera, la Escuela de Folclore y la Escuela de Bailes de Salón, entre otros.

La inscripción tiene un coste de 10 euros e incluye camiseta, avituallamiento y la entrada al concierto. Puede realizarse en la sede de la AECC, situada en la calle Espronceda, en la Concejalía de Cultura, de forma online o también el mismo día del evento en la mesa informativa que se instalará por la mañana.

Asimismo, desde la AECC destacan que esta cita busca dar visibilidad a la enfermedad y acompañar a las personas que la padecen y a sus familias, a la vez que fomenta la solidaridad de la ciudadanía. n