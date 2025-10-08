Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Abierto el plazo para participar en la iniciativa ‘Comercio en la calle’ de Don Benito

Se llevará a cabo el 25 de octubre en horario ininterrumpido de diez de la mañana a nueve de la noche en la zona comercial local

Celebración de una de las ediciones pasadas.

Samuel Sánchez

Don Benito

La Concejalía de Comercio y Hostelería de Don Benito ha abierto el plazo de inscripción para la nueva edición del ‘Comercio en la Calle’, que se celebrará el sábado 25 de octubre de diez de la mañana a nueve de la noche en la plaza del Santo Ángel, calle Ramón y Cajal y avenida de la Constitución.

Cada comercio dispondrá de un espacio con carpa aportada por el Ayuntamiento, mientras que las empresas de servicios contarán con mobiliario y una zona específica para poder promocionarse. La iniciativa tiene como objetivo dinamizar la actividad comercial y acercar a los vecinos una jornada de compras y ocio en pleno centro urbano.

Las plazas son limitadas y las inscripciones podrán formalizarse hasta el viernes 17 de octubre.

