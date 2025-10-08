Comienzan la tala preventiva de árboles en la plaza de Las Albercas de Don Benito

El Ayuntamiento de Don Benito, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, ha iniciado una actuación preventiva en la plaza de las Albercas que incluye la tala y extracción de 25 ejemplares de pino (Pinus pinea). La decisión se adopta tras un informe técnico en el que se constata un alto riesgo estructural en el arbolado, que compromete la seguridad de los vecinos y de quienes transitan habitualmente por este espacio.

El documento, elaborado por personal especializado, señala que los pinos han sufrido en los últimos años un deterioro progresivo debido a la limitación de espacio para el desarrollo radicular y a la compactación del terreno. Estas circunstancias han dado lugar a sistemas de raíces débiles, desequilibrios biomecánicos y síntomas de estrés fisiológico que afectan de manera grave a la estabilidad de los ejemplares.

Desde el consistorio señalan que la situación se hizo especialmente visible el pasado 16 de septiembre, cuando uno de los pinos, aparentemente en buen estado, se desplomó de raíz de manera repentina. El incidente puso de manifiesto la necesidad de actuar con urgencia para evitar nuevos accidentes que pudieran derivar en daños personales o materiales.

El informe del técnico de Medio Ambiente advierte de que los árboles restantes presentan una alta probabilidad de fallo estructural ante fenómenos meteorológicos moderados o severos, especialmente durante el otoño, periodo caracterizado por la intensificación de vientos racheados.

Tala controlada

La actuación, que se está llevando a cabo con personal especializado de la empresa municipal Agrimusa, incluye no solo la tala controlada y la retirada de los ejemplares afectados, sino también la extracción de tocones y raíces principales, la limpieza de restos vegetales y el relleno, compactación y nivelación del terreno afectado.

Asimismo, desde el Ayuntamiento subrayan que la medida es necesaria para garantizar la seguridad ciudadana. Además, avanzan desde el consistorio dombenitense que una vez finalizada la intervención se estudiarán nuevas alternativas de plantación y ajardinamiento con especies que se adapten mejor a las características de la plaza de Las Albercas y que además permitan asegurar un crecimiento sostenible a largo plazo en este entorno urbano.